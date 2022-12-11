Опасный пешеход в Барнауле решил поговорить по телефону посреди проезжей части
Пользователи соцсетей предположили, что у него был очень важный разговор
11 декабря 2022, 09:45, Илья Звягинцев
Нетрезвый мужчина в Барнауле перепутал тротуар с проезжей частью. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Вкурсе22».
Неизвестно, сделал он это случайно или специально, но судя по походке, герой опубликованной видеозаписи был пьян.
Он уверенной шел по проезжей части на одной из городских улиц и разговаривал по телефону, не обращая внимания на проезжающие мимо машины.
На какой именно улице обнаружили опасного пешехода не сообщается.
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