Опасный пешеход в Барнауле решил поговорить по телефону посреди проезжей части

Нетрезвый мужчина в Барнауле перепутал тротуар с проезжей частью. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Вкурсе22».

Неизвестно, сделал он это случайно или специально, но судя по походке, герой опубликованной видеозаписи был пьян.

Он уверенной шел по проезжей части на одной из городских улиц и разговаривал по телефону, не обращая внимания на проезжающие мимо машины.

На какой именно улице обнаружили опасного пешехода не сообщается.