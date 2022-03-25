Опубликован график отключения горячей воды в Барнауле

С 16 мая 2022 года в Барнауле начнется опрессовка теплосетей. Сопровождаться она будет отключением горячей воды.

Полный график отключений публикует «Вечерний Барнаул».

С 16 по 22 мая:

ул. Советская, 1б — 1 школа. ул. Коммунаров, 57а — 1 МКД. Это 15 жителей.

ул. К. Маркса, 124 — 33 частных дома, 2 МКД, 4 административных здания. Это 101 житель.

ул. Новосибирская, 44а — 27 частных домов, 2 МКД, 3 административных здания. Это 38 жителей.

ул. Первомайская, 50б — 6 частных домов, 4 административных здания. Это 18 жителей.

ул. Строительная, 16а — 4 частных дома, 1 школа, 1 детский сад, 10 МКД, 2 административных здания. Это 629 жителей.

ул. Школьная, 18а — 3 частных дома, 1 школа. Это 9 жителей.

пр. Красноармейский, 19.

пр. Красноармейский, 21 — 2 административных здания. Это 17 жителей.

ул. Анатолия, 193а — 6 частных домов, 1 школа. Это 18 жителей.

ул. Чкалова, 194 — 2 частных дома, 1 административное здание. Это 6 жителей.

ул. Пушкина, 55а — 1 детский сад, 1 административное здание.

ул. Аванесова, 103в — 8 частных домов, 2 МКД, 2 административных здания. Это 23 жителя.

ул. Аванесова, 132 — 2 школы.

ул. Отечественная, 22 — 1 школа.

Опытная станция, 4б — 27 частных домов, 1 детский сад, 2 МКД, 2 административных здания. Это 114 жителей.

ул. Школьная, 65 — 6 частных домов, 1 школа, 1 административное здание. Это 18 жителей.

C 23 по 29 мая:

ул. Аванесова, 32 — 3 частных дома, 1 детский сад, 2 административных здания. Это 9 жителей.

ул. Водников, 12а — 47 частных домов, 1 школа, 1 детский сад, 10 МКД, 11 административных зданий. Это 334 жителя.

ул. Интернациональная, 121б — 50 частных домов, 1 детский сад, 1 МКД, 5 административных зданий. Это 50 жителей.

ул. Пушкина, 58 — 1 детский сад, 2 МКД, 25 административных здания. Это 166 жителей.

С 30 мая по 5 июня:

ул. 2-я Строительная, 54 — 2 МКД. Это 105 жителей.

п. Лесной, 11а — 3 частных дома, 1 школа, 9 МКД, 2 административных здания. Это 296 жителей.

С 6 по 12 июня:

ул. Чехова, 24 — 33 частных дома, 1 школа, 10 МКД, 36 административных здания. Это 825 жителей.

ул. Партизанская, 195 — 1 детский сад, 1 МКД, 1 административное здание. Это 149 жителей.

ул. Тяптина, 40 — 12 частных домов, 1 МКД, 1 административное здание. Это 368 жителей.

С 27 июня по 3 июля:

ул. Санаторная, 9 — 6 частных домов, 1 школа. Это 18 жителей.

ул. Смородиновая, 18в — 1 детский сад.

Промышленная, 3 — 35 частных домов, 2 школы, 1 детский сад, 24 МКД, 7 административных здания. Это 970 жителей.

Змеиногорский тракт, 120п — 6 МКД, 3 административных здания. Это 1 150 жителей.

Опрессовка в Научном городке начнется 8 августа и закончится 15 августа.