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Пассажиры барнаульских маршруток недовольны тем, что их высаживают посреди дорог

Людям приходится ходить между машин, что представляет опасность для их жизни и здоровья

12 января 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Барнаула недовольны тем, что водители маршруток высаживают пассажиров на проезжих частях. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

"На пересечении Партизанской — Красноармейского маршрут № 41 высаживают и производят посадку пассажиров с крайней левой полосы. Пассажирам приходится  идти по проезжей части через полосу движения", — рассказали очевидцы.

Горожане отметили, что проходы между машин могут быть опасны для пассажиров.

Пользователи также отметили, что подобные ситуации встречаются и на других улицах города. В пробках водители маршруток часто пренебрегают высаживанием людей именно на остановках.

 

Комментарии 18

  • пусть отказываются выходить именно тут и обращаются на горячую линию начальника данного газелиста.
    12 января, Гость   Ответить
  • ПОВСЕМЕСТНО ТАК, ОСОБЕННО НА ПР. СТРОИТЕЛЕЙ
    12 января, Гость   Ответить
  • На ул. Попова, перед ул. Антона Петрова. 58 маршрут.
    12 января, Гость   Ответить
  • Не нравится ходите пешком С режимом курите не вы, с режимом курит перевозщик...
    12 января, Гость   Ответить
  • "С режимом курите не вы" --- Гость, судя по невнятному комментарию, что-то странное курите здесь вы.
    12 января, Гость   Ответить
  • А помните мэрия заявляла, что перевод денег за проезд на неизвестные карты искоренен? Найдется ли спустя пару недель маршрутка, в которой нет номера на который можно перевести?
    12 января, Гость   Ответить
  • Найдется ли спустя пару недель маршрутка, в которой нет номера на который можно перевести? ---- позавчера в 27 ехал. висит бумажка перевод на сберонлайн
    12 января, Гость   Ответить
  • ПОВСЕМЕСТНО ТАК, ОСОБЕННО НА ПР. СТРОИТЕЛЕЙ------- где конкретно? там где раньше автобусники грубили и елозили от правой обочины к левой, так им теперь выделенку замутили и они так не мечутся
    12 января, Гость   Ответить
  • С режимом курите не вы---Не курите красную изоленту
    12 января, Гость   Ответить
  • "Не нравится ходите пешком" - если не нравится возить пассажиров нормально , то будут возить другие. А вы будете курить в сторонке.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, так им теперь выделенку замутили и они так не мечутся ------ Так "выделенка" только от Ядринцева начинается, а до нее 2 остановки, "Сельскохозяйственная" и "Гэлэкси". К "Сельскохозяйственной" сложно протиснуться газелистам из второго ряда, вежливые автомобилисты не пускают, а людям выходить надо на этой остановке, вот иногда водители маршруток и выпускают пассажиров из газельки, стоя во втором ряду, но при этом только когда правый ряд с вежливыми автомобилистами стоит и там нет движения. Таким образом, никакой опасности для пассажиров нет выйдя из газельки пройти между колом стоящими автомобилями.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, то будут возить другие --- Уважаемый, КТО ДРУГИЕ будет нас возить??? Тут сейчас ЭТИХ на все автобусы не хватает!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • Не нравится ходите пешком - ок, обвешали в магазине - не нравится, не покупайте, сбили на п\п - не нравится, не переходите. Логика такая логика. Есть законы и правила, не нравятся ПДД - не садитесь за руль, всего-то)
    13 января, Гость   Ответить
  • КТО ДРУГИЕ будет нас возить??? **** Так может прозрачные конкурсы провести и допустить всех желающих, а не только придворную свору?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, найдется ли маршрутка, где валидаторы не прячут? Почему налоговая не штрафует перевозчика за невыдачу чеков за проезд?
    13 января, Гость   Ответить
  • найдется ли маршрутка, где валидаторы не прячут?-------- летом ездил на 33-м. лежит на виду, но тем кто с наличкой водила билеты не давал))
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, и допустить всех желающих, а не только придворную свору? --- Абсолютно справедливо!
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, за невыдачу чеков за проезд? ------ А нафига Вам эта макулатура?
    13 января, Гость   Ответить
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