Пассажиры барнаульских маршруток недовольны тем, что их высаживают посреди дорог

Людям приходится ходить между машин, что представляет опасность для их жизни и здоровья

12 января 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула недовольны тем, что водители маршруток высаживают пассажиров на проезжих частях. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

"На пересечении Партизанской — Красноармейского маршрут № 41 высаживают и производят посадку пассажиров с крайней левой полосы. Пассажирам приходится идти по проезжей части через полосу движения", — рассказали очевидцы.

Горожане отметили, что проходы между машин могут быть опасны для пассажиров.

Пользователи также отметили, что подобные ситуации встречаются и на других улицах города. В пробках водители маршруток часто пренебрегают высаживанием людей именно на остановках.