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Песков ответил на слухи о запрете выезда для мужчин

Представитель Кремля назвал это информационной диверсией

11 января 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал диверсией распространяемые слухи о запрете на выезд мужчин из России с 9 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это обычная информационная утка, информационная диверсия», — подчеркнул Песков. 

Напомним, что ранее в социальных сетях начали появляться фейки о том, что мужчинам запретили выезжать из России. Вместе с ними в соцсетях распространяются сообщения о новой волне мобилизации с предложениями «проверить списки» — их распространяют мошенники, которые пытаются таким образом получить данные жителей страны. 

В Кремле ранее заявили, что количество фейков в Telegram «начинает превышать количество правдивой информации».

 

Комментарии 4

  • Ну значит правда
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, коллега по работе спокойно уехал вчера в Таиланд в отпуск. Что-то никто не пытался ему запретить выехать из России.
    11 января, Гость   Ответить
  • враки. вот недавно брат улетел на каникулы НГ в Тай. Приятель на Маврикий, мы с друзьями в турцию слетали на НГ. Никто не задерживал. Обычный досмотр как и всегда на загранке
    11 января, Гость   Ответить
  • Кто то сейчас прочитает и побежит прятаться на съемной квартире
    12 января, Гость   Ответить
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