Песков ответил на слухи о запрете выезда для мужчин

Представитель Кремля назвал это информационной диверсией

11 января 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал диверсией распространяемые слухи о запрете на выезд мужчин из России с 9 января. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это обычная информационная утка, информационная диверсия», — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее в социальных сетях начали появляться фейки о том, что мужчинам запретили выезжать из России. Вместе с ними в соцсетях распространяются сообщения о новой волне мобилизации с предложениями «проверить списки» — их распространяют мошенники, которые пытаются таким образом получить данные жителей страны.

В Кремле ранее заявили, что количество фейков в Telegram «начинает превышать количество правдивой информации».