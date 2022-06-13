Почти 600 многоквартирных домов уже готовы к отопительному сезону в Барнауле

580 многоэтажек в Барнауле готовы к грядущему отопительному сезону, сообщили в мэрии.

«580 многоквартирных домов в Барнауле уже получили акты технической готовности к будущему отопительному сезону. Всего же предстоит получить такие акты готовности на 2863 дома», — сказано в сообщении.

Работа по подготовке к отопительному сезону идёт в соответствии с графиком, уточнили в пресс-службе.

Специалисты ведут работы на инженерных коммуникациях: проводят промывку и опрессовку систем отопления, при необходимости делают ремонт.