Подруга выжившего в трагедии на Камчатке барнаульца рассказала о подготовке сбора помощи жертвам ЧП

Гуманитарную помощь будут собирать для пострадавших и родственников погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом рассказала amic.ru подруга выжившего в трагедии барнаульца Ивана Алабугина.

«Помощь нужна будет, особенно родственникам погибших. Больше информации нет, мы работаем над организацией сбора, как только будет всё готово, мы обо всем сообщим», — рассказала она.

По словам Виктории Медведевой, сейчас организовать сбор стараются люди со всей России.

Кроме того, Виктория отметила, что Иван Алабугин сейчас находится в больнице с обморожениями. Как сообщалось ранее, у мужчины обморожены руки и ноги. Остальные двое выживших находятся в полном порядке.

Напомним, что из туристической группы Extreme Time при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке выжило всего три человека, а девять туристов погибли, сорвавшись с вулкана. Среди них уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.

Группа пошла в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября туристы сорвались на высоте более 4000 метров. Однако до этого группа разделилась. Иван Алабугин повел двух туристов, которым стало плохо, вниз, на высоту 3,3 тысячи метров. А остальные экстрималы отправились со вторым гидом. Именно группа второго гида и сорвалась с сопки.

Узнав о происшествии, Иван Абалугин, оставив двух туристов ждать в домике, отправился на помощь людям. За несколько часов он добрался до места ЧП и помогал сорвавшимся. Сначала их было трое, а за несколько дней скончались и еще шесть человек. Когда последний из них умер, Иван отправился назад.

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