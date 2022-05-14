Подвоз питьевой воды организовали жителям Сибирской Долины в Барнауле

В микрорайоне Сибирская Долина в Барнауле с 13 мая организовали подвоз питьевой воды для местных жителей, сообщили в мэрии.

По будням ее подвозят с 17:00 до 17:30 к дому № 26а по ул. Житомирская, а также с 17:30 до 18:00 по адресу ул. Белгородская, 23а.

По выходным подвоз осуществляется с 14:00 до 14:30 по ул. Житомирская, 26а, и с 14:30 до 15:00 по ул. Белгородская, 23а.

Меру приняли в связи с тем, что в летнее время в микрорайоне снижается напор воды в части домов.

Напомним, 13 мая мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил взять водоснабжение пригородных поселков на особый контроль.