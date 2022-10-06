«Политех» пишем, педуниверситет в уме. Какие алтайские вузы проведут выборы ректора в 2022 году

До конца текущего года в Алтайском крае сразу в нескольких крупных вузах пройдут выборы ректоров. Во всех случаях в числе кандидатов есть действующие руководители университетов. Именно они и считаются безусловными фаворитами кампании, проходящей к тому же в условиях очень низкой конкуренции. Кто пытается оппонировать нынешним ректорам и когда состоятся выборные конференции, читайте в обзоре amic.ru. Спойлер: среди алтайских вузов есть и такие, где от выборов руководителей отказались в пользу назначения, но пока их — абсолютное меньшинство.

АлтГТУ

Выборы в алтайском «Политехе» не вызвали особого интереса среди кандидатов. За весь период выдвижения поступило всего три заявки. В конце сентября Учёный совет технического университета утвердил все кандидатуры. Главным фаворитом выглядит действующий ректор АлтГТУ Андрей Марков. Его соперниками стали директор института экономики и управления «Политеха» Ирина Сычевая и начальник научного управления вуза Елена Ананьева.

На этой неделе документы кандидатов направят в правительство Алтайского края и Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай (его с 2019 года возглавляет Андрей Марков, — прим. ред.). До 7 октября материалы также представят в аттестационную комиссию Минобразования РФ. После личной встречи с претендентами на должность ректора в федеральном ведомстве согласуют окончательный список кандидатов, которые смогут начать предвыборную борьбу. Дата конференции по выборам ректора пока неизвестна, предположительно, она пройдёт в декабре 2022 года.

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Предыдущие выборы ректора АлтГТУ состоялись в конце 2017 года. Тогда абсолютное большинство (197 голосов из 230) получил врио главы вуза Андрей Марков. Его единственным соперником был и. о. проректора по непрерывному образованию Станислав Хомутов. Ещё один кандидат — завкафедрой дополнительного профобразования Алтайского филиала Ленинградского государственного университета им. Пушкина Сергей Малюков — не был допущен до выборов аттестационной комиссией.

АлтГПУ

Кампания по выборам ректора в Алтайском педуниверситете стартовала ещё весной, однако пока определённости с новым главой вуза всё еще нет. В апреле Учёный совет АлтГПУ утвердил список кандидатов на должность ректора. В их числе — завкафедрой социологии, политологии и экономики Виталий Кулиш, начальник управления лицензирования и аккредитации Сергей Лякишев и действующий ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко. Сейчас Лазаренко работает с приставкой и.о. Документы на всех кандидатов были отправлены в Москву ещё несколько месяцев назад, но пока Минобр не определился с проведением аттестационной комиссии. В этой связи выборы в вузе задерживаются, есть вероятность, что конференции до конца текущего года так и не состоится.

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К слову, именно при Лазаренко в 2014 году вуз сумел вернуть себе статус университета. Напомним, в 2017 году Лазаренко была выбрана ректором второй раз подряд. Тогда она опередила своего единственного конкурента, проректора по учебной работе педуниверситета Аркадия Контева, более чем на 70 голосов. За Ирину Лазаренко отдал свой голос 121 делегат, 47 человек поддержали Контева, ещё 14 бюллетеней оказались испорченными.

На старте кампании 2017 года на должность главы вуза претендовали шесть человек, однако половина из них оказалась «за бортом» по решению Учёного совета. В частности, не был допущен на тот момент депутат АКЗС Владислав Вакаев.

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ГАГУ

В этом году должны были пройти выборы ректора и в единственном вузе Республики Алтай — Горно-Алтайском госуниверситете. Однако в апреле кампанию перенесли на неопределённый срок. Приказ подписал министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

Изначально выборы планировались на 2021 год, на пост претендовали действующий тогда ректор Валерий Бабин, завкафедрой русского языка и литературы Павел Алексеев, а также профессор кафедры географии и природопользования Михаил Яськов. Незадолго до голосования Бабин снял свою кандидатуру, однако сюрпризы на этом не закончилась — в марте 2021 года Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов и назначило исполняющим обязанности ректора ГАГУ кандидата политических наук Виталия Недельского, не имевшего до этого к вузу никакого отношения.

После некоторой паузы процедура выборов ректора была запущена в начале 2022 года, однако вновь оказалась отложенной. Напомним, что со дня основания ГАГУ до 2010 года его ректором был Юрий Табакаев, затем этот пост занимал Валерий Бабин.

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К слову, в феврале 2022 года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора ГАГУ Валерия Бабина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Будучи ректором и председателем приёмной комиссии, Бабин опасался, что вуз не выполнит госзаказ по приёму в 2020 году студентов на бюджетные места, а это может быть расценено вышестоящим руководством как его некомпетентность, а также привести к уменьшению размера субсидий на выполнение госзадания. В связи с этим он дал указание подчинённым завысить результаты вступительных испытаний тех абитуриентов, которые набрали минимальные баллы. На основании этого в университет были незаконно зачислены 30 человек. Неправомерные действия позволили получить ГАГУ из бюджета РФ свыше 4 млн рублей. Известно, что Бабин уже возместил ущерб в полном объёме, пока суд не вынес решение по этому делу.

Когда пройдут выборы ректора в других ведущих вузах края? Ближайшая кампания намечена в классическом университете, по плану она состоится в первой половине 2024 года.

АлтГУ

В 2019 году ректором опорного вуза стал Сергей Бочаров. Его конкурентами на выборах были профессор Александр Мацюра и экс-министр образования Алтайского края Александр Жидких. В первом же туре Бочаров получил 137 голосов из 210 возможных. Ещё один кандидат, который как ожидалось, мог составить конкуренцию Бочарову, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин не смог пройти аттестационную комиссию Минобрнауки. Срок полномочий Бочарова истекает в 2024 году.

Сергей Бочаров исполнял обязанности ректора опорного вуза после отставки бывшего ректора Сергея Землюкова в 2018 году. Землюков же с этого времени переместился в кресло президента АлтГУ.

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АГМУ

В мае 2021 года ректором медуниверситета стала Ирина Шереметьева. Срок её полномочий составляет пять лет. В ранге и.о. она работала с апреля 2019 года. Её соперниками на выборах были проректор по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию Дмитрий Ганов и проректор по учебной работе Игорь Бабушкин. Причём последний перед голосованием снял свою кандидатуру с выборов. В результате Шереметьева получила большинство голосов — её поддержали 96 человек, пять выступили против.

Ещё в апреле 2019 года Учёный совет АГМУ запустил процедуру выборов ректора. В числе кандидатов фигурировали четыре человека, в том числе и действующий руководитель вуза Игорь Салдан, а также Ирина Шереметьева. В разгар кампании в ноябре 2019 года по требованию федерального Минздрава Салдан покинул свою должность, а руководить вузом в статусе и.о. стала Шереметьева. В конце декабря 2019 года аттестационная комиссия Минздрава РФ из четырёх претендентов вычеркнула всех, кроме Шереметьевой. Так как выборы не могут проходить на безальтернативной основе, всю процедуру повторили заново.

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АГИК

Ректором АГИК в 2020 году в очередной раз стала Галина Буевич, которая с 2017 года является ещё и бессменным председателем Барнаульской гордумы. Кстати, Буевич и в 2015, и в 2020 году избиралась ректором вуза на безальтернативной основе. Устав АГИК допускает такую возможность, не возражает против такой практики и курирующее вуз Минкультуры РФ. При этом при голосовании можно вычеркнуть фамилию единственного кандидата и тем самым выразить своё отрицательное отношение. Впрочем, в 2020 году Буевич поддержали единогласно. Срок её полномочий составляет пять лет.

На посту ректора Галина Буевич в 2015 году сменила Анатолия Кондыкова, который руководил вузом более 20 лет.

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АГАУ

Аграрный университет — единственный из крупных алтайских вузов, где руководителя выбирает не сам коллектив, а назначает федеральное министерство, в чьём ведении находится университет. В данном случае речь идёт о Минсельхозе РФ. Это правило было введено в 2019 году. Тогда истекал пятилетний срок полномочий ректора АГАУ Николая Колпакова, его обязанности автоматически пролонгировали по 2024 год.

За несколько лет до этого, в декабре 2014-го, Колпакова избрали на конференции научно-педагогических работников. Победу он одержал с явным преимуществом, получив 80% голосов: его поддержали 160 делегатов из 200 присутствовавших. До этого времени АГАУ руководил Сергей Макарычев. Он покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста, допустимого для руководителя вуза.