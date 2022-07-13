Правда ли, что KFC уйдет из России и закроет свои рестораны в Барнауле

После заявления владельца сети ресторанов KFC, компании Yum! Brands, о намерении полностью уйти из России, многие любители знаменитой «курочки» задались вопросом, исчезнут ли закусочные из нашей страны или нет. Amic.ru разобрался в вопросе, уйдет ли из России еще одна сеть американского фастфуда или популярная сеть останется и не повторит судьбу «Макдоналдса».

Франчайзи спасут российские KFC?

Cейчас Yum! Brands, Inc. находится на «продвинутой стадии» переговоров по передаче прав собственности на рестораны KFC российской компании, сообщила пресс-служба Yum! Brands. После того, как сделка будет закрыта, Yum! Brands официально уйдет из России.

Но пропадут ли вместе с ней рестораны KFC из России? Нет, такого не ожидается. Сейчас речь идет о передаче российскому владельцу примерно 70 ресторанов, которыми напрямую владеет Yum! Brands, Inc. Эти точки закрыты еще с марта и находятся они преимущественно в Москве. При этом всего в России около тысячи ресторанов KFC.

Большинство ресторанов работают по франшизам и принадлежат российским юридическим лицам. Они продолжат работать на российском рынке под брендом KFC, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американской сети фаст-фуда.

В Барнауле, как известно, ни один ресторан KFC не приостановил свою работу, они все работают по франшизам, а значит закрыть их никто не должен.

Планируется, что Yum! Brands передаст права собственности на свои заведения, на операционную систему и на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, сообщает издание.

«В настоящее время компания рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору. Любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами», — цитируют пресс-службу Yum! Brands «РИА Новости».

Имя покупателя бизнеса у Yum! Brands пока неизвестно. Как писали «РИА Новости», Федеральная антимонопольная служба пока что не получала ходатайство о покупке ресторанов локальным оператором.

Баннер KFC/ amic.ru

Что уже изменилось?

Некоторые изменения в российских KFC уже произошли. В частности, теперь там не продают напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi и Mirinda. Вместо него предлагают напитки от «Черноголовки»: «Байкал», «Дюшес», оригинальный лимонад или колу.

Посетители также жаловались, что из меню пропали картофельные котлеты хашбрауны, которые в частности были в боксмастерах. Как писала «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании, это произошло из-за разрыва логистических цепочек. Хашбрауны делали из польской картошки, но ее пришлось заменить картошкой по-деревенски.

Отметим, что Yum! Brands уже приостановила все инвестиции в России и остановила операционную деятельность в своих ресторанах. Прибыли от операций в России сейчас перенаправляются на гуманитарные цели.

В июне Yum! Brands уже передала франшизу Pizza Hut российскому оператору, и он решил провести ребрендинг заведений.

Напомним, что в мае с российского рынка ушел «Макдоналдс». Он продал свой бизнес новокузнецкой компании «ГиД», которая по франшизе владела сибирскими «Макдоналдсами». Российские рестораны «Макдоналдса» изменили логотип и название, теперь они называются «Вкусно и точка». Также из меню пропали фирменные бургеры «Макдоналдса» — «Биг Мак» и «Биг Тейсти». Однако «ГиД» сохранил сотрудников и большинство меню. Как отмечают многие любители фастфуда, оставшиеся бургеры остались такими же, какими были во времена «Макдоналдса».

В Барнауле «Макдоналдсы» закрылись 10 мая, а 20 июня открылись под новым названием.

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