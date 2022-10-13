Прокуратура запросила 14 лет колонии для алтайского экс-министра по делу о взятках

В суде Горно-Алтайска начались прения сторон по делу экс-министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, которые обвиняются в коррупции. Как сообщает «Ъ», для каждого из них прокуратура запросила 14 лет лишения свободы и штраф в размере 150 млн рублей.

По версии следователей, с апреля 2020 по январь 2021 года министр здравоохранения республики Коваленко и Туюнчеков получали от руководителей фирм-поставщиков взятки за заключение контрактов и их своевременную оплату. По данным следователей, чиновники таким образом получили в общей сложности 16 млн рублей.

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Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно утром 10 марта. Их обвиняют в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, сумма «откатов» за заключение контрактов и иную помощь составила порядка 4,6 млн рублей. Как выяснилось, одна из четырёх компаний, фигурирующих в уголовном деле, зарегистрирована в Барнауле.