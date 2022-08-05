Прямой авиарейс в Барнаул запустят из Омска

С 8 августа компания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять прямые субсидируемые авиарейсы из Барнаула в Омск и обратно. Как сообщает Минтранс Омской области, рейсы будут выполняться трижды в неделю — в среду, пятницу и воскресенье.

В обратном направлении рейсы запланированы на те же дни, пишет «Интерфакс». Все перелеты будут выполняться на воздушных судах CRJ-200.

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Туризм Из Барнаула теперь можно слетать в Пермь без пересадок

Напомним, что 31 июля авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые авиарейсы Барнаул — Пермь и Пермь — Барнаул. Цены на билеты стартуют от 4343 рублей.