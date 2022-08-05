Прямой авиарейс в Барнаул запустят из Омска
Перелеты будут выполняться трижды в неделю
5 августа 2022, 21:59
С 8 августа компания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять прямые субсидируемые авиарейсы из Барнаула в Омск и обратно. Как сообщает Минтранс Омской области, рейсы будут выполняться трижды в неделю — в среду, пятницу и воскресенье.
В обратном направлении рейсы запланированы на те же дни, пишет «Интерфакс». Все перелеты будут выполняться на воздушных судах CRJ-200.
Напомним, что 31 июля авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые авиарейсы Барнаул — Пермь и Пермь — Барнаул. Цены на билеты стартуют от 4343 рублей.
Комментарии
Новости партнеров