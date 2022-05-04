Пять салютов, концерты и Бессмертный полк. В Барнауле опубликовали программу празднования Дня Победы

Правительство Алтайского края в своём Telegram-канале опубликовало программу празднования Дня Победы в Барнауле. Как отмечается, 9 мая жителей и гостей города ждёт множество концертов и пять салютов.

• 09:00-12:00 — Социалистический, 126 — праздничная программа «Победный май»

• 09:00-09:30 — площадь Победы — торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

• 09:15-14:00 — площадь Победы, 12 — выставка ретротехники «Эх, путь дорожка, фронтовая»

• 09:30-11:00 — пр. Ленина, 71 — праздничная программа «Победный май» для участников акции «Бессмертный полк Алтая»

• 10:00 — площадь Советов — торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции «Бессмертный полк Алтая»

• 12:00 — площадь Советов — открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы»

• 11:00-21:00 — парк культуры и отдыха Центрального района — праздничная программа «Ликующий май»

• 13:00-15:00 — проспект Ленина, 66 — праздничная программа «Наша общая Победа»

• 14:00-18:00 — набережная реки Обь — концертные программы творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей

• 20:00-22:00 — шествие памяти военных медиков «Дорогой милосердия» по маршруту: здание медицинского университета — аллея проспекта Ленина — улица Молодёжная — проспект Социалистический — площадь Победы

• 22:00 — площадь Сахарова, районные площадки — праздничные фейерверки.

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Также на сценической площадке на площади Сахарова состоится несколько концертов:

• 13:00-14:30 — праздничный концерт «Под солнечным небом Победы»

• 14:30-16:00 — концерт детских творческих коллективов города «Спасибо солдату за мир на земле»

• 16:00-18:30 — молодёжная программа «Вся правда о Победе»

• 18:30-20:00 — концерт «Ликуй, Победная весна!» с участием культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю

• 20:00-21:00 — праздничная программа Барнаульского духового оркестра «О Родине, о Подвиге, о Славе!»

• 21:00-22:00 — вечерний эстрадный праздничный концерт «Салют 45-го года — Победа на все времена!»

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Кроме того, 9 мая в краевой столице запланировано пять праздничных фейерверков:

• 16:00-22:00 — площадь перед зданием по ул. Германа Титова, 9 — программа «Согреем памятью сердца!» с праздничным фейерверком

• 17:00-22:00 — парк развлечений и отдыха «Арлекино» — тематический проект «О мире, о Победе, о весне!» с праздничным фейерверком

• 19:00-22:00 — парк развлечений и отдыха «Лесная сказка» — программа «Одна на всех — Победа!» с праздничным фейерверком

• 20:00-22:00 — площадь перед ДК «Южный» — программа «Победный май» с праздничным фейерверком

• 22:00 — пл. Сахарова — праздничный фейерверк «Греми, салют Победы!»

Ранее сообщалось, что в Барнауле три раза в год будут запускать масштабные салюты. Это стало возможным после получения Барнаулом статуса «Город трудовой доблести». Делать это будут в День города, День Победы и на 1 мая.