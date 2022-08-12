Рапс спасли, а пчёл уничтожили. Почему алтайские пасечники и фермеры не могут ужиться на одних полях и отравляют жизнь друг другу?

Этим летом в Алтайском крае произошло 26 случаев массовой гибели пчёл в 14 районах. Эксперты сообщают, что только у зарегистрированных пасечников уже погибло более трёх тысяч пчелосемей, но уточняют, что реальные масштабы куда серьёзнее. Проверки регионального Россельхознадзора показали, что больше чем в половине случаев мор насекомых произошёл из-за обработки полей агрохимикатами. В некоторых районах пчеловоды выстраивались живым щитом перед техникой, чтобы не допустить протравки, пока шёл массовый облёт пчёл. Другим спасать уже нечего и они готовятся к судам. Кто прав, а кто виноват, пытался разобраться amic.ru.

Печальная статистика и судебные тяжбы

В селе Анисимово из-за обработки рапсовых полей агрохимикатами от вредителей пострадало более 20 пасек, сообщил amic.ru пчеловод Юрий Афонасьев. По его словам, о протравке пасечников никто не предупреждал. Более того, её провели днём, когда пчела совершает облёт. По закону о пчеловодстве это запрещено.

Ст. 16 закона о пчеловодстве обязывает не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов оповещать об этом жителей пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров. При этом должны быть указаны границы этих участков, сроки и способ проведения работ. Также необходимо указывать класс опасности агрохимикатов и рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях.

«Вечером 1 июля мы обнаружили, что пчёлы прилетают к ульям и просто кучами падают. Буквально за неделю до этого я сдавал их на анализ, они были здоровы. Начали выяснять, что произошло. Односельчане сообщили, что видели, как сразу два хозяйства обрабатывали рапсовые поля посреди белого дня. Технику с бочками заметили и в деревне. Но нас об этом никто не предупредил. Всего в границах Анисимово погибло 450 пчелосемей, из них моих — 50», — рассказывает Афонасьев.

На следующий день в Анисимово начала работать комплексная комиссия. Были отобраны пробы погибших пчёл и зелёной массы на близлежащих полях. Анализ лаборатории Россельхознадзора показал, что ООО «Гриф» и ООО «Эконива» обрабатывали рапс пестицидами I-II класса опасности для пчёл, рассказывает Юрий Афонасьев.

Фото: https://vk.com/vse.nasvete

В результате мужчина лишился пчёл и накачать мёд в этом сезоне у него уже не получится. С одного улья его пчёлы породы карника давали по две фляги этого сладкого продукта. Свой ущерб он оценил в 1,5 миллиона рублей. Добиться взаимопонимания с фермерами не удалось, теперь решать этот спорный вопрос он будет в суде.

«Это дело всей моей жизни, я занимаюсь пчеловодством более 30 лет и делаю это официально. Чем мне сейчас кормить семью? На контакт аграрии не идут вообще, только спирают вину друг на друга. Сейчас мы готовим материалы дела в суд, и я пойду до конца», — говорит Юрий Афонасьев.

Готовится к судам и пчеловод из Косихинского района Алексей Афонин. У него погибло более 250 пчелосемей. Кроме него, по словам мужчины, от протравки полей пострадали две близстоящие пасеки. Пчеловод утверждает, что рапс обрабатывали препаратами первого класса опасности для пчёл. Объявление в газете было, но точные даты обработки, как это положено по закону, хозяйство не указывало. По словам Афонина, фермер знал, что здесь расположены пасеки и к чему это может привести.

«Вблизи полей КФХ Николая Чернышёва моя пасека стоит уже восемь лет, и он это прекрасно знает. Первую протравку рапса они провели 30 мая, пчёлы потом сыпались семь дней. Ругаться не стал, переговорил с фермером и он обещал, что такого больше не повторится. А по факту через две недели он провёл повторную обработку, только дозировка была уже более серьёзная. В группе „Пчеловод+фермер“ в WhatsApp тоже никаких предупреждений об обработке от него не было», — рассказывает Алексей Афонин.

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Пчеловод рассказывает, что препарат был настолько мощный, что пчёлы гибли на протяжении 16 дней. Анализ показал, что и в подморе, и в рапсе содержалось действующее вещество лямбда-цигалотрин — пестицид системного действия.

«Я работаю вбелую, но даже с нами они (сельхозтоваропроизводители, — прим. ред.) не считаются. Трубки не берут, на контакт не идут. Невозможно добиться что и когда будут обрабатывать. Живу на въезде в село, как только вижу, что идёт машина для обработки полей, как хвост мчусь за ними. Но я ведь не всегда дома. В этот раз они выехали в поля засветло, хотя обработку можно делать только в тёмное время суток. И я не один пострадал. У соседа-пасечника погибло 120 пчелосемей. Сердце у мужика не выдержало, сейчас он с инсультом в больнице», — рассказывает Афонин.

Фото: Алексей Леоненко / https://vk.com/id275456060

Пасечник из Шипуновского района Александр от обработки полей пострадал в 2020 году. По его словам, тогда протравка подсолнечника «выкосила» в районе свыше тысячи пчелосемей. О гибели полосатых насекомых заявили более 50 пасечников, но только 30 из них решили добиваться возмещения вреда через суд.

«Экспертиза показала, что поля обрабатывали запрещённым для пчёл препаратом. Его же обнаружили и в подморе пчёл. Тогда суд встал на нашу сторону и за каждую погибшую пчелосемью нам возместили ущерб. После я и ещё четыре пчеловода обратились в суд за компенсацией упущенной выгоды. Этот суд мы выиграли весной 2022 года. Да, было непросто. И запугивали, и угрожали, но нужно не бояться и идти до конца», — рассказывает мужчина.

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Всем выйти из сумрака

Все крестьянские хозяйства, которых винят пчеловоды, комментировать ситуацию amic.ru отказались. Прояснить её согласился депутат АКЗС, гендиректор животноводческого предприятия ООО «СП имени Г.С. Титова» Александр Траутвейн. По его словам, проблемы с гибелью пчёл начали происходить тогда, когда в Алтайском крае стали массово сеять рапс.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Это самая медоносная культура, но кроме пчёл его обожают и вредители. Среди них капустная моль, цветоеды, луговой мотылёк. Чтобы сохранить урожай, аграрии вынуждены проводить его обработку. А так как в нашем регионе слишком много пасечников, которые работают в «тени», связаться с ними зачастую у сельхозпроизводителей нет возможности, говорит депутат.

«Сразу скажу, мы рапс не сеем и никого не травили. Но там, где это произошло, по моему мнению, вина обоюдная. С одной стороны, бывает, что сельхозпроизводители действительно не идут на контакт. Такие случаи я знаю. С другой стороны, многие пчеловоды нигде не зарегистрированы, у них нет никакой организационно-правовой формы, нет документов на землю. Они ставят ульи где хотят и никого об этом не предупреждают. А как их искать крестьянам, если эти пчеловоды нигде не обозначаются? У фермера на полях 10 тысяч гектаров могут стоять 100 пчеловодов. Сейчас в каждом яру и в овраге есть пасеки. Сложилось впечатление, что у нас в России ни мясо, ни молоко, ни крупы не едят, а только один мёд. Кто защитит крестьянина? Уже и так обложили со всех сторон. А если аграрии не будут работать с пестицидами, на том же рапсе, у них вообще ничего не вырастет», — говорит Траутвейн.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Но есть в Алтайском крае хозяйства, которые наладили плотное сотрудничество с пасечниками. В их числе фермер из Угловского района Виктор Пущин. Он отмечает, что в пчеловодах его КФХ очень заинтересовано и каждого из них они оповещают лично перед обработкой. Также в известность ставят главу района и дают объявление в газете.

«Пчеловоды ставят ульи на наших полях с гречкой и подсолнечником. Они нам помогают, ведь после опыления урожайность повышается в несколько раз, зачем нам их травить? Мы их ставим в известность в первую очередь», — говорит аграрий.

О том, что в результате гибели пчёл в конечном итоге пострадают и крестьяне, указывает председатель Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края Сергей Тастан. Он отмечает, что если ситуацию не переломить, скоро опылять поля будет некому.

Тех, кто проводят обработку полей в нарушение норм и правил, он считает «преступниками». По его сведениям, от протравок полей у зарегистрированных пасечников погибло больше трёх тысяч пчелосемей. Но в реальности цифры ущерба примерно в два-три раза больше.

«Численность пчёл в одной хорошо развитой пчелосемье доходит до 100 тысяч. Только представьте масштаб. Пчеловоды носилками выносят этих мёртвых пчёл. После протравки всё в улье, кроме самого каркаса, нужно уничтожить. Это, по сути, людям начинать дело с нуля», — объясняет эксперт.

По словам Сергея Тастана, проблема кроется ещё и в том, что не все крестьяне соблюдают правила при обработке полей. Кроме того, что их нельзя протравливать днём, также в этот период должны быть определённые погодные условия. В частности, отсутствие сильного ветра. В противном случае пестициды разносятся на другие поля и даже на населённые пункты. И они уже влияют не на вредителей, а на жителей, отмечает Тастан.

«Температурный режим тоже не выдерживают. А если распылять препараты в жару, они моментально испаряются и вредитель не успевает погибнуть. На деле крестьяне обрабатывают поля по три-пять раз, потому что некоторые фермеры не компетентны и не экономны», — говорит Сергей Тастан.

Фото: ЛДПР Ульяновская область / https://vk.com/club179842574

Чтобы предотвратить одну из таких обработок не по правилам, жителям Советского района пришлось преграждать живым щитом путь трактору, рассказывает amic.ru пчеловод Александр Горохов. Здесь в семь часов вечера собирались протравливать поля с рапсом, а в это время пчёлы ещё совершают облёт.

«В этот раз мы не выпустили трактор, пока пчёлы не перестали летать. Но льют поля постоянно. Рапс за сезон обрабатывают от трёх до пяти раз. Видимо, в другой раз не увидели, позже падёж всё-таки был. По моей пасеке это было не слишком заметно, потому что я стою в четырёх километрах от рапса. Хотя часть пчёл и у меня погибли, но у тех, кто ближе, вся земля была усеяна пчёлами. И сейчас проливают не только рапс. Заливают даже пшеницу, горох, овёс и поля под пары. Видим, что идут цистерны, а что льют — мы не знаем. И каждый раз у них на полях горят костры, в которых они сразу уничтожают канистры с химикатами, чтобы скрыть, какой они используют препарат», — рассказывает Александр Горохов.

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Пчёлы как экологический индикатор

После таких обработок погибают не только пчёлы, в деревне исчезают мухи и ёжики, говорит пчеловод Горохов. Юрий Афонасьев отмечает, что в Анисимово после обработок люди жаловались на тошноту и рвоту. Страдают и сельхозкультуры, которые потом попадают к нам в рацион, добавляет председатель краевого кооператива «Алтай — медовый край» Юрий Богуславский. По его мнению, фермеры гонятся за прибылью, и не задумываются о последствиях.

«Что мы потом едим после этих китайских препаратов, это же всё потом идёт к нам на стол, начиная от масла и заканчивая хлебом. Уже давно пора переходить на биопрепараты. Да, они стоят дороже, но те сельхозтоваропроизводители, которые их используют, довольны. Происходит опыление, в результате урожайность на поле повышается. А пчеловоды, в свою очередь, радуются, что взяли мёд и при этом пчёлки живые», — говорит Богуславский.

Фото: Константин Причиненко / amic.ru

С этим согласен и Сергей Тастан. Он уточняет, что при применении биопрепаратов для обработки полей сельскохозяйственные культуры развиваются лучше и на выходе крестьяне получают экологически чистую продукцию.

«Экологически чистую продукцию можно реализовать дороже на 40%, но многие крестьяне об этом даже не думают и травят чем попало. А ведь пчела — это экологический индикатор. Все эти ядохимикаты накапливаются в земле, в растениях, попадают в готовую продукцию и потом отрицательно влияют на здоровье людей и её рентабельную цену», — отмечает Тастан.

Результаты проверок Россельхознадзора

Как сообщили amic.ru в региональном Россельхознадзоре, всего за это лето в Алтайском крае уже зарегистрировано 26 обращений о массовой гибели пчёл из-за применения пестицидов и агрохимикатов на землях сельхозназначения в 14 районах: Алейский, Тальменский, Бийский, Усть-Калманский, Заринский, Косихинский, Змеиногорский, Волчихинский, Калманский, Первомайский, Локтевский, Каменский, Петропавловский и Топчихинский.

Проверки показали, что пестициды действительно применяли с нарушением регламента. Чаще всего пчеловодов своевременно не оповещали о планируемых обработках. Кроме того, установлены факты использования препаратов высокого класса опасности для пчёл вне разрешённого времени суток и превышение дозировки этих препаратов, уточняют в ведомстве. Но здесь подчёркивают, что эти препараты для обработки сельскохозяйственных культур не запрещены.

«Лабораторные исследования, проведённые в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории, показывают остаточное количество пестицидов в подморе пчёл и в зелёной массе растений. На сегодняшний день на высокоточном оборудовании методом газовой хроматографии исследовано порядка 90% образцов и практически в половине из них обнаружены пестициды», — говорят о промежуточных итогах в Россельхознадзоре.

По итогам проверок ведомство уже возбудило в отношении сельхозпроизводителей семь дел об административных правонарушениях по статье 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами). За такое нарушение для юрлиц предусмотрен штраф от 10 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Несколько материалов ещё в работе. Также здесь уточняют, что нарушения регламентов по обращению с пестицидами и агрохимикатами допускают не только аграрии. В частности, в Первомайском районе пчёлы погибли из-за того, что пчеловод не предпринял мер по изоляции пасеки. Хотя письменное уведомление о предстоящей обработке было.