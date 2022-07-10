Реальный размер зарплаты жителей Алтайского края снизился на 10%

В Алтайском крае по итогам апреля средний размер заработной платы в реальном выражении снизился на 10%. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Отмечается, что средний размер зарплаты в регионе упал ниже 35 тысяч рублей в месяц и составил 34 842 рубля.

По сравнению с тем же месяцем 2021 года в номинальном выражении это на 8,7% больше, но в сравнении с мартом 2022 года это на 2,1% меньше.

По покупательной способности средняя зарплата снизилась ещё сильнее. В сравнении с апрелем 2021 года падение составило 9,3%.

Ранее стало известно, что средний уровень зарплаты врачей в Алтайском крае по итогам первого квартала 2022 года составляет 55,9 тысячи рублей.