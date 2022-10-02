Российский чиновник заявил, что 10% добровольцев идут в зону СВО, потому что их «пилят жёны»

10% добровольцев идут участвовать в спецоперации, потому что их «пилят жёны», заявил мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Видеозапись с соответствующим заявлением опубликовал Telegram-канал «Подъём».

По его словам, супруги таких мужчин, «мягко сказать, привыкли к хорошей жизни».

«Она пилит и пилит, пилит и пилит... <...> Мужья не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт», — сказал градоначальник.

Шапошников призвал женщин любить и оберегать своих мужчин, а также давать им понять, что они нужны, любимы и что их ждут.

Ранее омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что россиянки просят мобилизовать своих сыновей-наркоманов, но ни в армию, ни в ЧВК таких мужчин не берут.