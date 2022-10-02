В России матери просят мобилизовать сыновей-наркоманов

Россиянки просят мобилизовать своих сыновей-наркоманов, рассказала «Подъёму» омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Матери просят. Мужчины на это по-разному смотрят. Но никто не взялся их призывать. <...> Со мной армия по этому поводу даже разговаривать не хочет. Говорит: нам там воевать надо, а не перевоспитывать», — рассказала она.

По словам обмудсмена, звонков с такой просьбой поступило уже более десятка. При этом наркозависимых не берут также и ЧВК.

Ранее военный пенсионер и майор запаса из Новосибирска Дмитрий Зенин, который участвовал добровольцем в СВО, предостерёг призывников от употребления алкоголя.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.