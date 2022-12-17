Росстат рассчитал индекс оливье и селедки под шубой

Росстат рассчитал среднюю стоимость традиционных «гостей» на новогоднем столе — салатов оливье и сельди под шубой. Как сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, с ноября 2021 по ноябрь 2022 года стоимость ингредиентов для приготовления блюд в среднем по стране выросла на 8,53% для оливье и на 5,52% для сельди под шубой.

По версии Росстата оливье готовят из 400 грамм вареной колбасы, 400 грамм маринованных огурцов, 380 грамм консервированного зеленого горошка, четырех куриных яиц, 400 грамм картофеля, 200 грамм моркови и 100 грамм репчатого лука. Для заправки требуется 200 грамм майонеза.

Среди перечисленных продуктов сильнее всего подорожали зеленый горошек и огурцы — на 17,94%. Майонез прибавил в цене 14,41%, а вареная колбаса стала дороже на 7,83%. Однако некоторые ингредиенты стали дешевле. Снижение отмечается у куриных яиц и овощей, а картофель и вовсе ощутимо упал в цене — на 33,26%. В среднем четыре порции обойдутся в 480,69 рублей.

Расчёт стоимости сельди по следующему рецепту: 350 граммов соленой сельди, два куриных яйца, 400 грамм картофеля, 300 грамм свеклы, 200 грамм моркови, 100 грамм репчатого лука и 300 грамм майонеза. Стоимость всех продуктов составляет 224,68 рубля. На удорожание салата повлияли сельдь (рост цены на 18,38%) и майонез. Все остальные ингредиенты подешевели.