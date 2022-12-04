С 5 декабря ГИБДД начнет массовые проверки багажников россиян

Российским автовладельцам напомнили об ответственности за перевоз крупногабаритных предметах в салоне или багажнике машины. Об этом сообщает Primepress.

Отмечается, что автовладельцы нередко пытаются сэкономить на грузоперевозках и транспортировать крупные предметы в своей машине, которая может быть для этого не предназначена.

В ГИБДД предупредили, что за длинномеры, торчащие из багажника легкового авто, согласно статье 12.21.1 КоАП РФ, для физических лиц предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Если негабаритный предмет выступает за пределы транспортного средства более чем на 50 см, то водителя могут лишить прав на полгода.

Аналогичные санкции грозят и тем, кто для перевозки грузов будет пользоваться каршерингом.

По данным издания, массовые проверки перевозки грузов ГИБДД начнет с 5 декабря.