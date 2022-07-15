С жительницы Барнаула шестой год списывают долги краснодарской тезки

Судебные приставы шестой год списывают со счетов жительницы Барнаула долги по кредитам, штрафы ГИБДД и даже налоги ее полной тезки в Краснодарском крае, пишет «МК-Барнаул».

Женщина рассказала, что счета заблокировали в январе 2016 года. Она несколько лет пыталась найти адвоката, но все отказывались.

«Писала жалобы в прокуратуру и следственный комитет Краснодарского края, Генпрокуратуру. Ведомства пообещали провести проверку в отношении должностных лиц, в том числе главного судебного пристава Краснодарского края», — отмечает издание.

Проверки и суды не дали результатов. По словам женщины, краснодарские приставы заявили, что «невозможно установить местонахождение должника» и продолжают списывать деньги.

«Я стала заложником системы. Не ошибки одноразовой, а „странной“ системы идентификации персональных данных в банках и у судебных приставов, которая привела к необратимым последствиям, касающихся моего здоровья, моей репутации, моей семьи», — подчеркнула жительница Барнаула.

Женщине приходится объяснять, почему она не может получать зарплату на карту, ее счета постоянно блокируют, коллекторы звонят домой, на работу и пожилым родителям.