Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов в своём Telegram-канале объяснил, как будут кормить официальных гостей республики.

Ранее правительство региона заказало «царской еды» на 550 тысяч рублей. Контракт заключили с Центром лечебного и профилактического питания. Разработали три меню на человека на сутки — на случай официального приёма, переговоров и обычное, причём в первом 24 позиции, в двух других — по 18.

Максимов указал, что организация питания официальных делегаций — процесс рядовой. Кроме того, контракт опубликован и он прозрачный, но текст документа неверно поняли.

«Самая дорогая услуга может стоить максимум 3082 рубля на одного участника мероприятия. Самая тяжёлая порция весит 250 граммов, а самая дорогая — 180 рублей. Все блюда, которые указаны в смете-меню, лишь полное предложение исполнителя услуг, а итоговый вариант зависит от количества людей и мероприятия. Приведу понятную параллель: в кафе вам приносят меню, в котором много разных блюд, но вы выбираете лишь несколько и рассчитываетесь только за них, а не за все перечисленное в меню» — подчеркнул пресс-секретарь главы республики.

Он также отметил, что Центр лечебного и профилактического питания — не ресторан со звёздами «Мишлен», а подведомственное учреждение регионального Минздрава.