Съёмки просветительского сериала о детях-инвалидах начались в Барнауле

Волонтёрский проект «Михутка» совместно с компанией Dyshes Production начал снимать в Барнауле художественный сериал «Особенные» о детях-инвалидах. Закрытый показ пилотной серии пройдёт 28 августа в кинотеатре «Пионер», а через два дня, 30 августа, первая серия появится в интернете.

По словам создателя проекта «Михутка», съёмки сериала начались 8 августа в центре города, 9 августа они продолжились на Социалистическом проспекте. Пока удалось снять только несколько минут хронометража, но впереди — насыщенные съёмочные будни. Волонтёры планируют сделать восемь пилотных серий и выложить их на YouTube.

«У нас есть поддержка звёзд, поэтому мы всех попросим распространить сериал. Хотим снять всё бесплатно, качественно и офигенно. Сегодня люди не знают, как вести себя с инвалидами. У нас огромное количество инвалидов, но ни фильмов, ни сериалов о них никто не снимает. Мы покажем всё как есть. Наша задача — привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил amic.ru основатель «Михутки».

В восьми сериях появятся 117 детей-инвалидов с различными диагнозами, рассказал он.

Компания Dyshes согласилась снять сериал бесплатно, отмечает создатель проекта. Актёры также снимаются ради идеи. Кроме того, у авторов есть помощь со стороны. Так, бизнесмены готовы бесплатно предоставлять киношникам помещения. Отмечается, что в съёмках участвовало и ГИБДД.

По словам основателя проекта «Михутка», сериал основан на реальных событиях, и при написании сценария он вдохновлялся историями из своей жизни. Сценарий создавался на протяжении четырёх лет, отметил активист.

Кроме того, в фильме промелькнут артисты Баста и Niletto, борец Хабиб Нурмагомедов и другие знаменитости, с которыми организовывал встречу детей-инвалидов «Михутка».

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