Сергей Писарев объяснил, что за загадочная стройка началась на лыжне в парке имени Ленина
Руководитель «Лесной сказки» заверил, что на строительстве этого объекта освоение территории парка закончится
Глава парка «Лесная сказка» Сергей Писарев объяснил общественникам, что за загадочная стройка началась на «народной лыжне» в парке имени Ленина. Об этом в своём телеграм-канале рассказал активист Юрий Красильников.
По его словам, беседа с Писаревым длилась два часа. В ходе этого разговора, как утверждает Красильников, Писарев заверил, что на строительстве этого аттракциона освоение территории парка закончится, а лыжники получат замыкание круга и не потеряют лыжню.
Глава парка также пояснил, что для оформления обхода уберут семь кустов клёна. Кроме того, в парке снесут старые деревья, чтобы на их месте заложить аллею 100-летия пионерии из ста растений.
Сообщается, что от улицы Невской до улицы Ленинградской заасфальтируют дорожку.
Напомним, странные ограждения в парке общественники заметили вечером 6 мая. 7 мая в соцсетях сообщили, что на этом месте хотят построить аттракцион.