Сергей Писарев объяснил, что за загадочная стройка началась на лыжне в парке имени Ленина

Глава парка «Лесная сказка» Сергей Писарев объяснил общественникам, что за загадочная стройка началась на «народной лыжне» в парке имени Ленина. Об этом в своём телеграм-канале рассказал активист Юрий Красильников.

По его словам, беседа с Писаревым длилась два часа. В ходе этого разговора, как утверждает Красильников, Писарев заверил, что на строительстве этого аттракциона освоение территории парка закончится, а лыжники получат замыкание круга и не потеряют лыжню.

Глава парка также пояснил, что для оформления обхода уберут семь кустов клёна. Кроме того, в парке снесут старые деревья, чтобы на их месте заложить аллею 100-летия пионерии из ста растений.

Сообщается, что от улицы Невской до улицы Ленинградской заасфальтируют дорожку.

Напомним, странные ограждения в парке общественники заметили вечером 6 мая. 7 мая в соцсетях сообщили, что на этом месте хотят построить аттракцион.