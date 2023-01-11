Школьные автобусы не смогли выйти на маршруты из-за гололёда в Алтайском крае

Доставить детей в школы не смогли в Бийском, Солонешенском, Чарышском, Смоленском и других районах края

11 января 2023, 09:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае из-за гололёда и морозов школьные автобусы не смогли выйти на маршруты. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Из-за непогоды около десятой части автобусов не смогли выйти на линию, а для детей, которые остались дома, организовали дистанционное обучение.

Довезти школьников до образовательных учреждений не смогли в Бийском, Солонешенском, Чарышском, Смоленском и других районах края. Всего в регионе 687 школьных маршрутов, по 90 из них автобусы 10 января не поехали.

1600 детей остались без подвоза и занимались удалённо.

В региональном Минобре напомнили, что в морозы родители могут оставить ребёнка дома, однако они должны предупредить классного руководителя.