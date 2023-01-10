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Возмущённый подорожанием проезда пассажир показал разрушающийся вокзал в алтайском райцентре

Автовокзал в Павловске «застыл в прошлом и медленно разваливается», утверждает автор заметки

10 января 2023, 15:15, ИА Амител

Фото:
Фото: "Подслушано Павловск"

Житель села Павловск Алтайского края пожаловался на повышение стоимости проезда до Барнаула до 220 рублей и указал на плачевное состояние местного автовокзала. Пост опубликован в сообществе «Подслушано Павловск».

«Понятно, что повышают всё и все, и хозяева вокзала не отстают, но что за условия? Вы серьёзно? Вокзал застыл в прошлом и медленно разваливается», — отметил автор публикации.

Фото: "Подслушано Павловск"

С его слов, на вокзале плохо практически всё: колонна, которая «когда-нибудь точно рухнет на кого-нибудь», лавочки, «которых нет уже в живых» и тумбы, портящие вид вокзала и улицы. «Даже голубь решил сдохнуть в помещении вокзала, когда попал внутрь, — лишь бы не видеть это всё», — добавил пассажир. 

По его информации, в паблике уже несколько раз спрашивали у районной администрации за это «лицо села», но «тишина была ответом всегда». 

 

Комментарии 7

  • А ведь ранее этот вокзал представлял собой современное здание и платформа тоже. Видимо участь вокзала аналогична демидовскому зданию не далеко от пруда. Недопустимо иметь такой вокзал в крупном райцентре, да еще и родины теперешнего министра транспорта. А может быть пример с Новосибирска взяли, там теперь говорят автовокзала вообще нет. Есть кибитка на площади у ЖД вокзала.
    10 января, Гость   Ответить
  • Это сложно очень описать. Позор и днище слишком хорошие слова для этой ситуации.
    10 января, Гость   Ответить
  • Только не говорите, что бывший глава района, а ныне министр транспорта не в курсе происходящего
    10 января, Гость   Ответить
  • такие разваливающиеся автовокзалы везде
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, такие разваливающиеся автовокзалы везде --- Министр транспорта отписался
    10 января, Гость   Ответить
  • у нас его давно отдали под магазин!
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, министр транспорта сам к этому руку приложил
    11 января, Гость   Ответить
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