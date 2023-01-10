Возмущённый подорожанием проезда пассажир показал разрушающийся вокзал в алтайском райцентре

Автовокзал в Павловске «застыл в прошлом и медленно разваливается», утверждает автор заметки

10 января 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: "Подслушано Павловск"

Житель села Павловск Алтайского края пожаловался на повышение стоимости проезда до Барнаула до 220 рублей и указал на плачевное состояние местного автовокзала. Пост опубликован в сообществе «Подслушано Павловск».

«Понятно, что повышают всё и все, и хозяева вокзала не отстают, но что за условия? Вы серьёзно? Вокзал застыл в прошлом и медленно разваливается», — отметил автор публикации.























Фото: "Подслушано Павловск"

С его слов, на вокзале плохо практически всё: колонна, которая «когда-нибудь точно рухнет на кого-нибудь», лавочки, «которых нет уже в живых» и тумбы, портящие вид вокзала и улицы. «Даже голубь решил сдохнуть в помещении вокзала, когда попал внутрь, — лишь бы не видеть это всё», — добавил пассажир.

По его информации, в паблике уже несколько раз спрашивали у районной администрации за это «лицо села», но «тишина была ответом всегда».