Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию

Глава Минобороны считает, что в России также необходимо увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек

21 декабря 2022, 20:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на коллегии Минобороны РФ заявил о необходимости поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Также глава ведомства считает, что России необходимо увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек, в том числе и тех, которые проходят военную службу по контракту — до 670 тысяч.

Напомним, что сейчас под призыв в армию попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не проходили военную службу в рядах российской армии.

В августе текущего года президент России Владимир Путин установил штатную численность военнослужащих в размере 1,15 млн человек — количество было увеличено на 137 тысяч.