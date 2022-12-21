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Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию

Глава Минобороны считает, что в России также необходимо увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек

21 декабря 2022, 20:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на коллегии Минобороны РФ заявил о необходимости поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Также глава ведомства считает, что России необходимо увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек, в том числе и тех, которые проходят военную службу по контракту — до 670 тысяч.

Напомним, что сейчас под призыв в армию попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не проходили военную службу в рядах российской армии.

В августе текущего года президент России Владимир Путин установил штатную численность военнослужащих в размере 1,15 млн человек — количество было увеличено на 137 тысяч.

Комментарии 10

  • С вашим замашками скоро все разбегутся, не только ITшники. До 30 лет в армию? Тут я могу повторить только то, что покойный Немцов сказал про Путина. По доброму давным-давно пора отменить это крепостную повинность и сделать армию полностью контрактной. Но кто ж тогда полковникам будет строить особняки и откуда у генералов возьмутся виллы на Средиземноморье и дворцы на Рублёвке?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Самого можнт призовут А то ни дня ни служил
    21 декабря, Гость   Ответить
  • увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года--- а чего три года после школы призывнику делать? Профессию получать? Навык потеряется.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Это правильное решение. В 18 лет они сейчас дети.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Ну, наконец-то дошло до властей. При царе в армию призывали в 21 год. И это неспроста - рубеж 20-21 год - это действительно порог, когда пацанячья дурость у большинства вылетает. Во всяком случае, с дедовщиной проблем будет меньше. Чсх, царская армия - вообще не знала такой проблемы.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, царская армия - вообще не знала такой проблемы. === Откуда сведения? Вы там служили?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, царская армия - вообще не знала такой проблемы----Это не проблема царской или иной какой-то армии. Это особенность любых замкнутых мужских коллективов. А с дедовщиной при царизьме был полный порядок, что в армии, что в военных учебных заведениях.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а видимо вы - служили в царской армии, коль такие познания...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • военную службу по контракту — до 670 тысяч ---- о, а была инфа, что у нас контрактная уже сейчас 700 тысяч, постоянно какие-то фейки, ощущение, что правды не найти. Или сами точно не знают, сколько людей, сколько обмундирования? Сколько ракет?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Окончил школу, пошел в армию отслужил 2 года и дальше свободен как птица в полете устраивай свою личную жизнь и трудись на благо Родины. А при подобном порядке ничего основательного не возможно создать и установить. Появится поколение неприкаянных. Сейчас рано а тогда поздно. Одним словом для мужчин хаос организации всей его жизни. Только ВРЕД и РАЗОРЕНИЕ общественной жизни. Замутить разорить уничтожить.
    22 декабря, Гость   Ответить
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