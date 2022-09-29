Сибирский доброволец рассказал, чем опасно пьянство для военных в СВО
По словам Дмитрия Зенина, после такого редко кто остаётся в живых
29 сентября 2022, 14:31, Никита Черников
Военный пенсионер и майор запаса из Новосибирска Дмитрий Зенин предостерёг призывников от употребления алкоголя.
Как отмечает «АиФ-Новосибирск», с 25 мая по 13 августа Зенин участвовал добровольцем в СВО в Запорожской области.
«Алкоголь из нормального человека делает героя. И для него это практически всегда очень плохо заканчивается. Редко кто потом после этого остаётся в живых», — сказал он.
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