Сквер обустроят на проспекте Строителей ко дню города Барнаула

28 июля в Барнауле на проспекте Строителей, 45 состоялось совещание по благоустройству территории расположенного здесь сквера. Как сообщает пресс-центр мэрии, участники обсудили реконструкцию сквера, открытие которого приурочено ко Дню города.

В сквере также установят памятный знак в честь алтайских строителей — недавно началось его обустройство. Открыть его должны в канун Дня строителей, который в этом году будет праздноваться 14 августа.

Сейчас рабочие уже начали благоустройство территории. Сейчас сквер находится в плачевном состоянии: здесь заросли деревьев и разрушенные тротуары. В рамках реконструкции собираются провести снести аварийные тополя, кустарники и высадить новые деревья благородных пород, рассказал представитель компании «Первый» Роман Панин. Там появятся черемуха, липа, ель, пирамидальный тополь и многие другие растения. При этом, чтобы высаженная зелень не вяла, для ухода за ней здесь обустроят систему автоматического полива.

Полностью преобразить территорию должны к 3 сентября. Работы будет контролировать администрация Железнодорожного района.