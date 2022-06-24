Собака сбежала от жительницы Белокурихи в аэропорту Новосибирска. Животное ищут кинологи

В аэропорту Новосибирска от хозяйки убежала собака, и девушке пришлось лететь в Хабаровск без неё. Животное тем временем ищут специалисты, сообщает «КП-Новосибирск».

Владелица дворняжки по кличке Боня, жительница алтайского города-курорта Белокуриха Татьяна Харитонова, рассказала изданию, что ранее взяла собаку в приюте. В июне сибирячка собралась лететь в гости к родителям в Хабаровск вместе с животным, даже купила для него переноску и целый месяц к ней приучала.

В день вылета, 21 июня, во время досмотра в аэропорту Татьяне пришлось достать собаку из клетки. После этого она с трудом усадила её обратно. Боня, по словам хозяйки, явно боялась, что её оставят одну.

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Когда девушка поднялась по трапу и показала билет, к ней подошёл грузчик, который попросил пройти за ним. По пути он рассказал, что её собака сбежала во время погрузки, возможно, испугавшись гула самолёта. Дверь у переноски при этом, как говорит жительница Белокурихи, была просто выбита. Грузчикам найти собаку перед вылетом в итоге не удалось.

«Я всю дорогу плакала и переживала, как там Боня совсем одна. Моя мама позвонила в авиакомпанию, и её заверили, что собаку поищут. Сегодня уже звонили и говорили, что видели её, пытаются поймать, — рассказала Татьяна, отметив, что надеется на то, что собака по-прежнему находится на территории аэропорта.

В пресс-службе авиакомпании изданию «КП-Новосибирск» тем временем рассказали, что собаку действительно видели несколько раз, но поймать её не смогли: она слишком испугана и никого к себе не подпускает. Поиски четвероногого продолжаются, к ним подключились кинологи, а всем сотрудникам воздушной гавани разослали фото животного.

«Мы запросили у хозяйки какую-то личную вещь или игрушку, чтобы приманить питомца на знакомый запах. Как только нам удастся найти и поймать Боню, мы отправим её ближайшим рейсом к хозяйке, — сообщили в пресс-службе.