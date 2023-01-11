Сотрудники Сбера в 2022 году спасли от мошенников более 18 млн рублей сбережений сибиряков
Иногда даже простые наводящие вопросы работника, оформляющего кредит, могут помочь клиенту осознать, что он попался на уловку злоумышленника
11 января 2023, 10:00, ИА Амител
Сотрудники подразделения безопасности Сибирского Сбербанка по итогам 2022 года спасли от мошенников более 18 млн рублей сбережений клиентов. Речь идёт о злоумышленниках, использующих методы социальной инженерии — когда под различными предлогами клиентам внушают необходимость перевести крупные суммы на чужие счета.«В ситуациях, когда мошенники вводят в заблуждение клиентов, и они готовы перевести им все свои сбережения или даже оформить кредиты, на помощь приходят наши сотрудники в сети отделений, за что им огромное спасибо. Часто простое человеческое участие и обыкновенные наводящие вопросы о том, для какой цели может понадобиться такая большая сумма, помогают клиентам по-другому взглянуть на ситуацию», — сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.
Топ-менеджер также напомнил, что свои пароли и коды никому сообщать нельзя, а в случае подозрений на сомнительные операции по карте нужно сразу обращаться в любое отделение банка или по короткому номеру 900.
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