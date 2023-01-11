Иногда даже простые наводящие вопросы работника, оформляющего кредит, могут помочь клиенту осознать, что он попался на уловку злоумышленника

11 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Сотрудники подразделения безопасности Сибирского Сбербанка по итогам 2022 года спасли от мошенников более 18 млн рублей сбережений клиентов. Речь идёт о злоумышленниках, использующих методы социальной инженерии — когда под различными предлогами клиентам внушают необходимость перевести крупные суммы на чужие счета.«В ситуациях, когда мошенники вводят в заблуждение клиентов, и они готовы перевести им все свои сбережения или даже оформить кредиты, на помощь приходят наши сотрудники в сети отделений, за что им огромное спасибо. Часто простое человеческое участие и обыкновенные наводящие вопросы о том, для какой цели может понадобиться такая большая сумма, помогают клиентам по-другому взглянуть на ситуацию», — сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Топ-менеджер также напомнил, что свои пароли и коды никому сообщать нельзя, а в случае подозрений на сомнительные операции по карте нужно сразу обращаться в любое отделение банка или по короткому номеру 900.