Сотрудников ГИБДД в Алтайском крае перевели на усиленный режим работы

В Алтайском крае из-за непогоды сотрудников ГИБДД перевели в усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД работают в рамках усиленного варианта несения службы. В течение суток на дорогах края задействуется более 140 мобильных экипажей дорожно-патрульной службы. Безопасность дорожного движения обеспечивают почти 300 сотрудников Госавтоинспекции», — сказано в сообщении.

В ГИБДД добавили, что за прошедшие сутки на дорогах края работали 302 единицы техники, которые обработали более 1100 километров проезжей части антигололёдной смесью.

Жителям и гостям региона рекомендуют отказаться от дальних поездок, а в случае происшествий незамедлительно обращаться за помощью к экстренным службам.