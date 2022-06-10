Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае из-за сильной жары

Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.

Про данным синоптиков, 11 июня температура воздуха в регионе может подниматься до +36 градусов, 12 июня — до +33 градусов, а 13 июня столбики термометров могут показывать до +35 градусов.

В некоторых районах края в эти дни возможны дожди и грозы.

Второе штормовое предупреждение, которое также связано с аномальной жарой, касается уровня пожароопасности. До 15 июня ожидается повышенный, четвёртый уровень.

Ранее эксперты предупреждали о том, что аномальная жара задержится в регионе на пять дней.