Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае из-за сильной жары
Первое связано с тем, что от зноя могут пострадать люди, а второе — с повышенной пожароопасностью
Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.
Про данным синоптиков, 11 июня температура воздуха в регионе может подниматься до +36 градусов, 12 июня — до +33 градусов, а 13 июня столбики термометров могут показывать до +35 градусов.
В некоторых районах края в эти дни возможны дожди и грозы.
Второе штормовое предупреждение, которое также связано с аномальной жарой, касается уровня пожароопасности. До 15 июня ожидается повышенный, четвёртый уровень.
Ранее эксперты предупреждали о том, что аномальная жара задержится в регионе на пять дней.