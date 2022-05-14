Старые и без интернета. Почему детские лагеря на Алтае вымирают и как их планируют спасать?

Ситуация с детским загородным отдыхом в Алтайском крае далеко не идеальна. С каждым годом лагерей становится всё меньше. Об этом 12 мая в ходе заседания регионального правительства рассказала замминистра образования Галина Синицына. В одних районах края лагеря выводят из эксплуатации, а в других их нет вообще. Те места отдыха, что ещё действуют, в большинстве своём ветхие.

Готового решения проблемы пока нет. В регионе лишь надеются, что обновить детские загородные лагеря удастся по будущей федеральной программе.

О том, почему детские учреждения отдыха на Алтае стареют и вымирают и что поможет исправить ситуацию, — в материале amic.ru.

Самому молодому — 42

Сейчас, по данным алтайского минобрнауки, в регионе действует 829 детских учреждений отдыха. Из них 54 — «классические» загородные лагеря, к которым все привыкли (49 оздоровительных и 5 — санаторного типа). Впрочем, ещё в 2019 году мест отдыха было гораздо больше — 872. Загородных лагерей среди них было 58: за три года перестали работать четыре организации.

Стоит также отметить, что в краевом реестре в 2019 году числились шесть детских санаториев и четыре палаточных лагеря. Сейчас таких видов организаций отдыха в регионе нет вообще.

Количество летних детских лагерей в Алтайском крае сокращается в течение пяти последних лет, резюмировала Синицына. По её словам, за этот период из эксплуатации вывели 13 учреждений отдыха на территории края.

Те, что ещё работают, в большинстве своём находятся не в самом лучшем состоянии. По словам замминистра, почти половина всех построек в детских лагерях (более 43%) была возведена в далёких 1930-1960-х годах. При этом последнее загородное учреждение отдыха для детей в Алтайском крае построили 42 года назад — в 1980 году.

Изношенность сооружений, по данным регионального минобрнауки, превышает 70%.

При этом большинство загородных лагерей (34) находится в муниципальной собственности. Ещё шесть принадлежит краю, одно находится в федеральном ведомстве, а 13 — в иных формах собственности.

Без интернета не поедут

В тридцати муниципалитетах края детских загородных лагерей нет вообще. Например, негде отдохнуть в Алейском, Благовещенском, Заринском, Краснощёковском, Кулундинском, Смоленском, Топчихинском и других районах. Отсутствуют подобные учреждения также в Белокурихе, Алейске, Заринске и Яровом.

За последние пять лет загородные лагеря закрыли в Бурлинском, Ключевском, Немецком, Павловском, Панкрушихинском, Усть-Калманском, Романовском, Солтонском и Угловском районах, а также в Славгороде и Новоалтайске.

О том, по каким причинам «вымирают» детские места отдыха, на заседании правительства рассказал глава Ключевского района Денис Леснов. Там лагерь на 500 детей законсервировали три года назад. По словам чиновника, место отдыха не соответствовало требованиям безопасности.

«Его законсервировали ввиду того, что в нём невозможно соблюсти антитеррористические и противопожарные требования. Лагерь находится в середине лесного массива, подъезд к нему всего один. В случае пожара мы бы не смогли даже эвакуировать людей», — объяснил Леснов.

Впрочем, главная причина, по словам Леснова, куда банальнее. Лагерь в Ключевском районе не отличался комфортом и наличием современных технологий, а потому дети ездили туда с неохотой.

«Там не было больших корпусов, лишь домики на 4-5 человек без электричества. Приняли в районе решение о закрытии, поскольку дети теряют интерес к посещению такого рода лагерей. Там лес, поэтому нет интернета. Мамы и папы поблизости тоже нет, так чтобы почаще общаться. Дети с куда большим желанием едут в краевые лагеря либо в соседний Михайловский район, где условия другие», — объяснил глава района.

Пока в Ключевском районе и в других муниципалитетах с похожими историями проблему детского отдыха решают школьными лагерями. Это учреждения при школах, где дети находятся в дневное время. Всего в крае в 2022 году будет работать 461 подобная организация.

Трёхмиллиардные надежды

В алтайском минобрнауки надеются, что вскоре проблему удастся решить радикально. По словам Галины Синицыной, Совет Федерации РФ рассматривает возможность масштабной программы реновации загородных лагерей по всей стране. Документ ещё не принят, но предварительно одобрен в верхней палате парламента.

Алтайский край уже включил в программу 52 загородных детских лагеря. Их обновление, по подсчётам минобрнауки, обойдётся в три миллиарда рублей. Получит ли эта идея одобрение, станет известно 1 июня, когда в СФ будут принимать программу.

Тем не менее сезону детского отдыха на Алтае — быть. В этом году власти сняли часть санитарных ограничений, а потому лагеря будут работать в почти доковидном формате. О том, как будет организован отдых и сколько стоят путёвки, читайте в материале amic.ru.