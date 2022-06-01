«Такого мая давно не видел». Почему Обь так сильно обмелела и чем это грозит алтайскому судоходству?

В Оби в районе Новосибирска зафиксировали беспрецедентно низкий уровень воды. Об этом во время пресс-конференции ТАСС рассказал управляющий «Речфлотом» Сергей Ковалёв. Кроме того, приток воды в Верхней Оби в июне составит всего лишь 62% от нормы, сообщил руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Василий Борисенко. По его словам, виной всему засуха в Сибири и недостаточное количество снега в горах Алтая. Всё это грозит судоходным компаниям снижением объёма перевозок и убытками.

Тревожная обстановка и в Алтайском крае, рассказал начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн. Грузовая навигация, пусть пока и работает без потерь, вскоре может начать испытывать серьёзные проблемы.

О том, почему Обь аномально обмелела в этом году, каковы шансы на улучшение ситуации и как на Алтае планируют спасать грузовое судоходство при худшем сценарии, — в материале amic.ru.

Снег до рек не дошёл

К маловодью на Оби готовились заранее, учитывая осеннюю засуху в регионах Сибири, рассказал руководитель администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков. На обслуживание русла предусмотрели более миллиарда рублей, а запланированный объём работ по углублению дна увеличили на треть.

Но проблем, как отмечает Борисенко, добавляет и недостаток снега в горах Алтая. По его словам, вся надежда лишь на обильные осадки в районе верховья Оби.

Впрочем, количество снегозапасов на начало весны было близко к норме, пояснил amic.ru учёный из Института водных и экологических проблем СО РАН (ИВЭП), доктор технических наук Александр Зиновьев. Специалист полагает, что заметно усугубить ситуацию могла аномально жаркая весна.

«Такого мая я давно не видел. Весна выдалась очень жаркой. Снег очень быстро растаял. А талая вода на водосборе испарилась, так и не поступив в речную сеть. Из-за этого расходы и уровень воды в Оби во время первой волны половодья был намного ниже средних значений. За последнюю неделю мая он приблизился к среднегодовым значениям, но всё ещё немного ниже», — рассказал Зиновьев.

Сейчас расход воды в Оби составляет лишь 67% от нормы, сообщил ТАСС Борисенко. Но в районе Барнаула ситуация не настолько критическая. В ИВЭП amic.ru предоставили данные за 30 мая: расход воды составил 3050 кубометров в секунду. Это ниже среднемноголетнего значения для этой даты, которое составляет 3230 кубометров в секунду.

При этом «ставить крест» на Оби ещё рано, уверен Зиновьев. По его словам, сейчас в Алтайском крае началась вторая волна весеннего половодья, которая увеличивает приток воды в реку. Кроме того, ситуацию могут улучшить дожди. Отличным помощником будет и жара, которая может усилить таяние снега в горах.

«Вполне возможно, что ситуация будет близкой к норме. Для речников ситуация понемногу выправляется. Ближайшая неделя покажет», — резюмировал специалист.

По словам Зиновьева, окончательные выводы о том, каким будет уровень воды в Оби в этом сезоне навигации, можно будет сделать ближе к середине июня.

Новости

Прочее Вверх по течению. Как развивается судоходство на Алтае и что будет с речпортом Барнаула

Дальше — хуже

Прямо сейчас грузовому судоходству Алтайского края ничего не угрожает, сообщил amic.ru Александр Чуприн. Воды в реке мало, но суда по ней проходят спокойно. По словам главного речника региона, объём перевозок даже вырос. С момента открытия навигации суда перевезли в два с половиной раза больше грузов, чем за тот же период прошлого года.

Чтобы гидрологическая обстановка не мешала перевозчикам, работы по углублению реки начали на две недели раньше запланированного срока. В крае есть четыре земснаряда, которые сейчас работают на полную мощность. Благодаря этому весь грузовой флот на Алтае зафрахтован и работает бесперебойно.

Но дальнейшие прогнозы очень тревожные, заметил Чуприн. Ожидается, что в первой декаде июня приток воды в Обь будет в два раза меньше, чем в прошлом году.

«Прошлый тоже был весьма аномальным. Все наблюдали, что уровень воды был невысоким: даже в черте Барнаула оголились берега. Так вот, в этом году ожидается ещё меньший приток воды. Вот такие прогнозы», — констатировал Чуприн.

В конце июня уровень воды в реке традиционно падает после прохождения половодья. И если худшие прогнозы подтвердятся, то июль и август будут для речников очень тяжёлыми, полагает Чуприн.

Новости

Общество Большой и дорогой. Что за новый корабль получит Барнаул за миллиард рублей

Меньше воды — меньше грузов

Худшим сценарием начальник Барнаульского района водных путей и судоходства называет ситуацию, когда уровень воды в реке опустится на полтора-два метра. На пути следования теплоходов появятся десятки проблемных участков с высоким риском сесть на мель. Речь идёт об участках Оби, ведущих к Шульгинке, Быстрому Истоку, Усть-Пристани и Бийску. Сейчас все суда совершают рейсы именно туда.

«Сейчас у нас минимальная глубина по Оби — 1,8 м. Есть только одно такое проблемное место. Если действительно будет аномальное снижение, то у нас в конце мая — начале июня вся река обмелеет. Вместо одного участка будет порядка 35, где глубина будет уже критической: 1,5, 1,4 или даже 1,3 м. Поэтому земснаряды и прокапывают эти места, чтобы минимизировать ущерб», — рассказал Чуприн.

По его словам, посадка теплохода с полной нагрузкой (тысяча тонн) — полтора метра. Поэтому если минимальная глубина Оби составит 1,4 м, речникам придётся уменьшать загрузку. Суда будут перевозить не по тысяче, а по 700 тонн груза за раз, чтобы не сесть на мель.

Но если ситуация будет развиваться ещё хуже, а глубина составит 1,3-1,2 м, от привычных направлений вообще придётся отказаться. Тогда весь флот перенаправят на линию Барнаул — Камень-на-Оби. Этот участок реки даже в худшие годы всегда оставался пригодным для судоходства, пояснил Чуприн. По его словам, в последний раз гидрологическая обстановка была настолько тревожной девять лет назад.

Какой ущерб может понести алтайское судоходство из-за мелководья, пока подсчитать невозможно. Напомним, в прошлом году теплоходы перевезли рекордный для края объём грузов — 980 тысяч тонн. Замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин ранее заявлял, что цель на 2022-й — доставить более миллиона тонн. Теперь успех этих амбициозных планов зависит не только от перевозчиков, но и от климата.