Такой день. Арест убийцы "пропавшей" жительницы Барнаула и Алтай в ожидании второй волны гриппа

О главных событиях Алтайского края за вторник, 10 января

10 января 2023, 11:52, ИА Амител

10 января суд арестовал обвиняемого в убийстве 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун, которую искали с 5 января. Суд назначил ему меру пресечения на ближайшие два месяца — под стражей бывший супруг погибшей будет находиться по меньшей мере до 8 марта. Кроме того, знакомые с ситуацией люди раскрыли эксклюзивные подробности убийства — по их словам, обвиняемый душил женщину, когда в соседней комнате спали их общие дети.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае идёт на спад. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Но расслабляться, по его словам, ещё рано. Во-первых, после зимних каникул медики ждут традиционную вспышку среди детей. А во-вторых, специалисты допускают приход второй волны гриппа, но уже в новом варианте.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что регион впервые за последние годы пережил новогодние праздники в безаварийном режиме на объектах ЖКХ, энергетики и промышленности. Он назвал это результатом работы по повышению качества подготовки к зиме, которая в течение нескольких лет велась в регионе. Теперь этот «позитивный эффект» необходимо закрепить, потому что это «должно стать нормой».