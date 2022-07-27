Такой день. Продление прогноза по аномальной жаре на Алтае и подготовка к осенним выборам

Строительство жилого комплекса на улице Гоголя начнётся этой осенью. Многоквартирный дом разместят на территории бывшей мебельной фабрики рядом с администрацией города. Во дворе комплекса оборудуют пешеходную зону с велодорожками, установят детскую площадку и тренажёры. Об этом журналисту amic.ru рассказали в отделе продаж застройщика — СК «Сибирия».

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Недвижимость ЖК с зоной отдыха на крыше парковки построят в Барнауле рядом с мэрией

Девять политических партий планируют участвовать в крупных муниципальных выборах в Алтайском крае, намеченных на сентябрь 2022 года. Причём в полном составе они заявились только на одни выборы — в Барнаульскую гордуму. Речь идёт о «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людях», «Справедливой России — За правду», «Зелёных», «Партии пенсионеров», «Родине» и КПКР. О ходе избирательной кампании на пресс-конференции 28 июля рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

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Политика С судимыми, но без иноагентов. Как проходит избирательная кампания — 2022 в Алтайском крае

До конца июля продлён прогноз аномальной жары в южных районах Алтайского края, сообщила amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского гидрометцентра.