Такой день. Продление прогноза по аномальной жаре на Алтае и подготовка к осенним выборам
О главных событиях Алтайского края за 28 июля
Строительство жилого комплекса на улице Гоголя начнётся этой осенью. Многоквартирный дом разместят на территории бывшей мебельной фабрики рядом с администрацией города. Во дворе комплекса оборудуют пешеходную зону с велодорожками, установят детскую площадку и тренажёры. Об этом журналисту amic.ru рассказали в отделе продаж застройщика — СК «Сибирия».
Девять политических партий планируют участвовать в крупных муниципальных выборах в Алтайском крае, намеченных на сентябрь 2022 года. Причём в полном составе они заявились только на одни выборы — в Барнаульскую гордуму. Речь идёт о «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людях», «Справедливой России — За правду», «Зелёных», «Партии пенсионеров», «Родине» и КПКР. О ходе избирательной кампании на пресс-конференции 28 июля рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
До конца июля продлён прогноз аномальной жары в южных районах Алтайского края, сообщила amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского гидрометцентра.