Такой день. Виктор Томенко встретился с ранеными, а в Барнауле подумают об отмене Нового года

Власти Барнаула в ноябре 2022 года рассмотрят вопрос об отмене общегородских новогодних мероприятий. Окончательного решения по поводу проведения праздника в краевой столице ещё не принято.

На сайте госзакупок пока не размещено никаких тендеров, касающихся празднования Нового года в Барнауле.

Новости

Общество В Минсоцзащиты рассказали об услугах, которые получают мобилизованные жители Алтайского края в Омске

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с военнослужащими Алтайского края, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России.

Он рассказал, что краевое правительство также будет содействовать в вопросах трудоустройства бывших военнослужащих.

Глава региона отметил, что многие раненые солдаты хотят как можно скорее вернуться в строй.

Новости

Общество Прокуратура запросила 14 лет колонии для алтайского экс-министра по делу о взятках

Мобилизованные из Алтайского края уже начали получать выплаты по 100 тысяч рублей от региональных властей. Минсоцзащиты края отправило первые единовременные выплаты жителям региона, призванным на военную службу по мобилизации.

«Мы убрали все излишние проволочки, сборы пакетов документов, заявления. Чётко понимаем значение данной меры поддержки наших военнослужащих и их семей. Если возникнут какие-то сложности, обязательно свяжемся с родственниками мобилизованных, уточним те сведения, которые нам необходимы для назначения материальной помощи», — рассказывала министр соцзащиты края Наталья Оськина.