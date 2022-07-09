Танцы, песни, бег с препятствиями и самодельные венки из ромашек. Как прошёл праздник дня семьи, любви и верности в Барнауле?

В парке «Лесная сказка» прошёл праздник в честь дня семьи, любви и верности. Главным событием был десятый ежегодный чемпионат по переносу жён!

Для посетителей праздника выступали танцевальные и вокальные коллективы города, а самыми яркими были выступления коллектива «Арлекино — kids» с акробатическими номерами.

Были представлены несколько точек мастер-классов по созданию игрушек, открыток и венков из ромашек, который мог сделать любой желающий.

Жителей города поздравили с праздником директор парка Писарев Сергей Викторович и председатель комитета по работе с молодежью Штебнер Александр Леонидович.

Для детей выступали аниматоры и игровые площадки. Рядом со сценой расположена фото-зона с ромашками, эти цветы и стали символом этого праздника. На фото-зоне можно было сфотографироваться самостоятельно или с аниматорами.

В Чемпионате по переносу жён поучаствовало четыре прекрасные пары, которым нужно было пройти препятствия в виде лежащих колёс. Победители получили пять тысяч рублей и подарки от спонсоров.