Температура воздуха в Алтайском крае опустится на 18 градусов ниже нормы

Аномальные холода пришли во многие регионы России. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Антициклон, который сформировался в Сибири, очень мощный. Его центр как раз в районе Новосибирской и Омской областях. Антициклон этот очень устойчивый, он уже больше недели определяет по-настоящему холодную погоду. На юге Западной Сибири, а это самый густонаселённые районы азиатской части страны — Кемеровская, Томская, Омская области, Алтайский край, температура на 15-18 градусов ниже норм», — цитирует Вильфанда портал «СуперОмск».