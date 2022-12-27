Томенко и Романенко поздравили алтайских спасателей с профессиональным праздником

Политики пожелали сотрудникам МЧС счастья, здоровья и спокойных трудовых будней

27 декабря 2022, 11:16, Никита Черников

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили спасателей с профессиональным праздником.

«Вы всегда там, где трудно и опасно. Занимаясь ликвидацией последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, спасая людей, вы зачастую рискуете собой, поэтому, без всякого преувеличения, быть спасателем — это значит быть героем», — заявили Томенко и Романенко.

Они добавили, что в Алтайском крае в этом году из-за погодных условий пожароопасный сезон был очень напряженный, однако благодаря слаженным действиям и профессионализму сотрудникам МЧС «удалось спасти сотни гектаров леса, защитить населенные пункты, не допустить трагедий».

«Мы от всей души благодарим спасателей региона за смелость и мужество, добросовестную службу, за помощь землякам, попавшим в сложные ситуации. Самые добрые слова — в адрес ветеранов службы за их бесценный опыт и преданность своему делу. Желаем вам сибирского здоровья, счастья, спокойных трудовых будней, профессиональных побед, удачи и благополучия!» — заключили политики.

День спасателя Российской Федерации ежегодно отмечают 27 декабря с 1995 года.