Торжественное построение военных и мотопробег прошли в Барнауле в честь Дня России

В День России на площади Советов в Барнауле состоялось торжественное построение военнослужащих военной части № 84686. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Председатель городского комитета по делам молодёжи Владимир Гудков поздравил присутствующих с праздником, а также вручил шестнадцати военнослужащим награды за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

Позже военнослужащие передали флаги России байкерам, которые отправились в пробег от площади Советов до Парка спорта Алексея Смертина.

С программой празднования Дня России в Барнауле можно ознакомиться по ссылке.