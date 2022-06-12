Торжественное построение военных и мотопробег прошли в Барнауле в честь Дня России
Шестнадцать военнослужащих получили награды за вклад в патриотическое воспитание молодёжи
12 июня 2022, 17:30, Илья Звягинцев
В День России на площади Советов в Барнауле состоялось торжественное построение военнослужащих военной части № 84686. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Председатель городского комитета по делам молодёжи Владимир Гудков поздравил присутствующих с праздником, а также вручил шестнадцати военнослужащим награды за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.
Позже военнослужащие передали флаги России байкерам, которые отправились в пробег от площади Советов до Парка спорта Алексея Смертина.
С программой празднования Дня России в Барнауле можно ознакомиться по ссылке.
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