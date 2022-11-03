Трёх родных братьев из алтайского села отправили на СВО

В Алтайском крае два родных брата из села Моховского накануне стали военнослужащими и отправятся в зону проведения специальной военной операции, где уже находится их старший брат, пишет «КП-Барнаул».

В семье воспитываются четыре сына и одна дочка, отец скончался несколько лет назад. Вместе с матерью остался четвёртый брат.

«Когда мобилизовали одного из сыновей, вместе с ним в военкомат приехал и младший брат. Сказал, что хочет поехать в зону СВО добровольцем. Обоим — чуть за 20 лет, у среднего уже есть семья, двое маленьких детей. Я, как председатель призывной комиссии, предложила повторно рассмотреть их ситуацию — только представьте, сразу трое сыновей из одной семьи уходят служить. Их вновь вызвали к членам комиссии, но они даже слушать не стали, заявили, что уже всё решили», — пояснила изданию глава Алейского района Светлана Агаркова.

Братья настояли, чтобы мать не ехала провожать их, чтобы «не рвать ей сердце». В районе пообещали оказать всестороннюю поддержку семье.