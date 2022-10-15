Тушат без техники: лесной пожар произошел в труднодоступной части Алтайского края

Пожар произошел в Чарышском лесничестве из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, лесники предполагают, что охотники могли проигнорировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Отмечается, что из-за горной местности в Чарыше не бывает простых пожаров. Из-за этого даже на небольшой площади в 0,14 га работы по тушению продолжаются несколько дней. В настоящее время пожар локализован и идет дотушивание.

Все работы выполняются вручную, окапывают периметр пожара — лопатами, тушат — ранцевыми огнетушителями. Добираться до места пожара сотрудникам лесопожарной службы приходится на лошадях. На них же и перевозят воду — по 2-4 ранца на каждой. Дополнительную сложность создает толстая сухая подстилка из травы, шишек и хвои — это очень горючий материал. Порывистый ветер и высокие дневные температуры также осложняют ситуацию.