Умеренный снегопад. О погоде в Алтайском крае 8 ноября

От -2 до +3 градусов ожидается в Алтайском крае 8 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, порой мокрого.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, в отдельных районах порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.