В Алтайском крае из-за дефицита осадков обмелели реки

В Алтайском крае из-за недостатка осадков обмелели реки. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на ведущего инженера отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольгу Прахт.

Специалист отметила, что в паводок уровень воды в регионе не добрался даже до средних значений. Это произошло из-за того, что зимой было мало снега, а в конце весны — мало дождей. Прошедшие проливные дожди ситуацию не исправили.

«К середине июля у нас по основным рекам края уровни ниже прошлогодних: по Оби — на 70-100 см, по Чарышу, Алею, Чумышу — до 50 см. В ближайшее время уровни воды будут падать», — добавила Прахт.

Она добавила, что подобная ситуация создает проблемы для судовладельцев и технического забора воды.

Для городских водозаборов, из-за их технической особенности, опасности нет.