В Алтайском крае назначили министра образования спустя год

Светлана Говорухина возглавила Министерство образования и науки Алтайского края, сообщает «Катунь 24».

«С 15 августа 2022 года стала министром», — отмечает издание.

Напомним, Говорухина занимала должность исполняющей обязанности министра с 2 августа 2021 года.

Примечательно, что главы ведомства в крае не было больше года — прежний руководитель Максим Костенко покинул пост 2 августа.

Светлана Говорухина родилась 27 октября 1970 года в Родинском районе. В 1992 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт, трудилась учителем русского языка и литературы в заринской школе № 2.