Стоимость минимального набора продуктов в Алтайском крае выросла на 4%

Алтайский край занял второе место среди сибирских регионов по наименьшей стоимости продуктового набора в феврале 2022 года, уступив только Омской области. При этом по сравнению с январем цена выросла на 4% — до 5277,73 рублей, сообщает Росстат.

По данным статведомства, цены на продовольственные товары в феврале в регионе выросли на 1,43% к предыдущему месяцу, что меньше, чем по России (1,56%). В крае замедлился годовой темпа прироста цен на мясопродукты, яйца, плодоовощную продукцию, а также макаронные и крупяные изделия.

По состоянию на 11 марта текущего года Алтайский край оказался в пятерке сибирских регионов Сибири с минимальными ценами на 20 из 24 социально значимых продуктов питания. Самый дорогой набор товаров зафиксировали в Республике Хакасия (6,2 тысяч рублей), самый дешевый — в Омской области (5 тысяч рублей).

В регионе зафиксированы самые низкие средние розничные цены в Сибири на мороженую неразделанную рыбу, куриные яйца, муку пшеничную, мясо кур охлажденных и мороженых, крупу гречневую — ядрицу.