В Алтайском крае планируют увеличить финансирование местных инициатив

Алтайские единороссы предложили в 2023 году увеличить финансирование проекта поддержки местных инициатив с 350 до 400 млн рублей. А также поднять максимальную стоимость одного проекта с 1,3 млн рублей до 1,5 млн рублей. Об этом рассказал заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

«Программа поддержки местных инициатив в нашем регионе — это одна из лучших практик инициативного бюджетирования по всей стране. Жители территорий сами выбирают объекты, с которыми будут участвовать в программе, и задействованы в реализации самих проектов напрямую. Тем самым мы в контакте с органами местного самоуправления и населением закрываем важные потребности в благоустройстве, строительстве небольших объектов и элементов инфраструктуры. Из года в год проект становится популярнее, количество заявок, территорий и участников растут. Поэтому нужно поощрять эту важную инициативу», — сказал Денис Голобородько.

В 2022 году в крае по программе реализуют 410 проектов в самых разных сферах: от строительства детских и спортивных площадок и обновления ДК до ремонта участков дорог и объектов ЖКХ.

Приём заявок на 2023 год будет идти до 1 декабря 2022 года. Уже сформировано более 300 предложений.