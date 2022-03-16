В Барнауле ищут волонтеров, которые помогут провести голосование по благоустройству города

Жителей Барнаула приглашают стать волонтёрами проекта «Всероссийского голосования за объекты благоустройства». До 1 апреля на сайте DOBRO.RU открыта регистрация волонтёров. Они смогут помочь выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование продлится с 15 апреля по 30 мая, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Задача волонтёров — информирование барнаульцев о возможности принять участие в голосовании, а также тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Такие штабы добровольцев будут созданы в каждом регионе страны. Стать волонтёром, подчеркнули в мэрии, может любой желающий, независимо от возраста.

«Жители городов сами выберут общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Поэтому как можно больше людей должны знать, что они сами могут влиять на городскую среду, определять векторы её развития. Тут нам не обойтись без помощи волонтёров — они расскажут жителям нашей страны о проектах, участвующих в голосовании, и при необходимости помогут проголосовать за объекты благоустройства», — пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

Жители Барнаула с 15 апреля по 30 мая смогут отдать свой голос за самый интересный дизайн-проект общественных территорий города: парков, набережных, скверов, улиц, площадей. В списке будет несколько заранее отобранных общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в 2023 году.

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Прочее Мэрия Барнаула потратит 97,5 миллиона на ремонт "Юбилейного" и набережной Речного вокзала

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые комфортные и современные общественные пространства. В Барнауле проект реализуется с 2017 года. За этот период в городе появилось несколько современных скверов, парков и аллей, которые стали центром притяжения жителей и гостей краевой столицы.

В 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Барнауле отремонтируют две общественные территории: заброшенный парк «Юбилейный» и участок рядом с Речным вокзалом, находящийся в собственности муниципалитета. На оба объекта из разных бюджетов потратят в общей сложности около 97,5 миллиона рублей. В «Юбилейном» отремонтируют входную группу в парк, восстановят центральную аллею, где выложат плитку. Также сделают освещение, установят малые архитектурные формы и высадят деревья. Что касается набережной, то благоустройству подлежит небольшой участок от Нового моста до самого здания Речного вокзала. Территорию замостят плиткой, установят лавочки, лежаки и навесы.