В Барнауле изменят маршрут новой велодорожки. Почему так произошло?

Маршрут новой велодорожки, которую построят на улице 280-летия Барнаула, изменят по просьбе жителей микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Решение барнаульские власти приняли после выездного совещания, в котором приняли участие заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, представители городской Думы, Индустриального района, общественники, архитекторы и жители улицы 280-летия Барнауле.

Почему решили изменить маршрут велодорожки?

В ходе встречи участники обсудили схему устройства велодорожек, предусмотренных проектом строительства дороги вдоль домов №21, 23, 25 и 27. По информации пресс-службы мэрии, жители этих домов написали письмо с предложением изменить расположение велодорожек, которые по проекту должны быть совмещены с пешеходной зоной. По мнению барнаульцев, это, в первую очередь, отразится на безопасности движения детей, а также приведет к повреждению зеленых насаждений и газона.

На встрече жителям представители мэрии озвучили несколько предложений по переносу велодорожки, в результате было принято решение сместить велодорожку к парковочной зоне.

«В таких ситуациях мы должны слышать беспокойство жителей, потому как, в первую очередь, они являются пользователями тех объектов, которые строятся в городе, в том числе дорожных. Вопрос расположения велодорожки был дополнительно проработан с участием профильных специалистов, проектировщиков, обсуждался с жителями. В результате, принято решение о ее смещении по нечетной стороне от благоустроенного тротуара ближе к парковочным карманам, что позволит разделить потоки велосипедистов и пешеходов», — пояснил Антон Шеломенцев.

По словам одной из жительниц микрорайона Елены Крутилко, перенос дорожки позволит обеспечить безопасность пешеходов и детей.

«Мы благодарны за то, что наши замечания услышали и пошли навстречу. Конечно, строительство дороги и велодорожек очень важно для развития города и мы рады тому, что и у нас появится новая дорога», — отметила Елена Крутилко.

Какой будет новая велодорожка?

Строительство дороги по улице 280-летия Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул.65 лет Победы) протяженностью 700 метров выполнят в рамках Индивидуальной программы-социально экономического развития Алтайского края. Сейчас подрядная организация строит ливневую канализацию, а также выполняет устройство дорожного полотна. Также здесь будут построены тротуары и велодорожки.

Как подчеркнул Антон Шеломенцев, при строительстве велодорожки не будут демонтировать существующий тротуар, деревья и кустарники. После завершения строительных работ все благоустройство будет восстановлено. Кроме того, в осенний период здесь будет высажено более 50 новых деревьев и еще 300 кустарников.

«Устройство велодорожек должно быть обязательно, они появятся не только на данной улице, но и на прилегающих участках дорог, которые также строятся в данном микрорайоне — это улицы 65 лет Победы и Христенко. Также в этом году мы построим велодорожки на малом Павловском тракте, улице Сиреневой. В настоящее время прорабатывается вопрос продолжения строительства улиц и 280-летия Барнаула до улицы Попова, Сергея Семенова и других. Проектом каждого дорожного объекта также предусмотрено устройство велодорожек. Таким образом, в ближайшей перспективе здесь появится связь велодорожек, что очень важно для развития города», — добавил Антон Шеломенцев.