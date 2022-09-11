В Барнауле на длительное время ограничили движение по двум участкам улиц

С 10 сентября в Барнауле на длительное время перекрыли движение по двум участкам улиц. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«На улице Витебской в Барнауле ограничили движение с 10 сентября до конца октября. На участке за этот период проведут подключение теплосети к жилому дому по улице Советской Армии, 75», — сказано в сообщении.

Также дорогу перекрыли в посёлке Спутник по улице Декоративной: на участке от Авиаторов до Калинина.

Здесь ограничение продлится до 15 декабря. Причина — подключение строящейся школы к теплосетям.

Автобусы № 144 при движении к аэропорту поедут так: Соловьиная — Малиновая — 1-я Малиновая — Авиаторов — 2-я Малиновая. В обратную сторону — без изменений.